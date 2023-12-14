14 декабря 2023, 11:33
Волейбольный клуб провел спортивный урок для воспитанников детского сада в Одинцове
Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» проел спортивный урок для воспитанников детского сада № 54. Им рассказали об этом виде спорта, а также провели мастер-класс.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, экскурсии по волейбольному центру проводили для детей на протяжении двух дней. Они узнали о том, как он работает, а также увидели тренировку команды Суперлиги. Об основах игры в волейбол им рассказали спортсменки Юлия Захарова, Анастасия Кострова, Анастасия Волкова, Анжелика Каримова и Лия Векуа.
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Клуб «Заречье-Одинцово» регулярно встречается со школьниками и проводит мастер-классы. Воспитанников детского сада приняли впервые.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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