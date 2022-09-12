Волейбольный фестиваль провели в Одинцове | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 19:55 Поделиться Telegram

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Viber Волейбольный фестиваль провели в Одинцове

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В четвертый раз в Одинцове на Центральном стадионе города прошел большой волейбольный праздник. Фестиваль волейбола Московской области собрал на своем поле множество юных спортсменов.

В фестивале приняли участие команды общеобразовательных организаций Одинцовского городского округа. Ребята участвуют в инновационном проекте, в рамках которого третий урок физкультуры в неделю проводят, обучаясь основам игры в волейбол.

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В нынешнем фестивале сыграли 28 школьных команд учащихся 2008–2009 года рождения. В одной команде могли играть и юноши, и девушки.

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На футбольном поле установили восемь мобильных волейбольных площадок. Игры проходили в режиме нон-стоп, динамично и азартно.

Судейство обеспечивали игроки мужской волейбольной команды «Искра» (Московская область), молодежной команды «Заречье-Одинцово» и спортсменки отделения волейбола областного «Училища олимпийского резерва № 2».

В борьбе за главный приз фестиваля сошлись команды Одинцовской лингвистической гимназии (ОЛГ) и Одинцовской гимназии № 4. Волейболисты этих двух гимназий уже побеждали на предыдущих фестивалях — команда ОЛГ становилась лучшей дважды, команда Гимназии № 4 одержала победу в 2021 году.

В этом состязании преимущество было за ОЛГ в двух партиях, что позволило команде стать трехкратным победителем Фестиваля волейбола Московской области. Третье место заняли школьники Одинцовской гимназии № 13.

Кубки, медали, памятные грамоты четверке финалистов вручили председатель оргкомитета фестиваля — президент Московской областной федерации волейбола, мастер спорта международного класса Игорь Наумов и генеральный директор ГАУ МО «ЦСП № 6» Демьян Сидоренко.

Остальные участники фестиваля получили памятные медали.

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