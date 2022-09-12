Волейбольный фестиваль провели в Одинцове | 360°

Все новости

Подмосковье

12 сентября 2022, 20:19

День города в Реутове отметили большим концертом и салютом

Мир

12 сентября 2022, 20:16

Украинские войска выпустили по территории ДНР более 100 снарядов за сутки

Реклама

Подмосковье

12 сентября 2022, 20:09

Более 40 тысяч человек посетили концерт в честь Дня города в Королеве

Эксклюзив

12 сентября 2022, 20:02

Пострадавшим во время возгорания в квест-руме в Москве выплатят компенсацию

Эксклюзив

12 сентября 2022, 19:59

Супруга одного из убитых в Калининграде мужчин рассказала подробности случившегося

Подмосковье

12 сентября 2022, 19:58

Почти 100 подъездов отремонтировали в Воскресенске

Подмосковье

12 сентября 2022, 19:55

Волейбольный фестиваль провели в Одинцове

Мир

12 сентября 2022, 19:47

Страны с низкими доходами получили менее трети продовольствия, экспортированного с Украины

Власть

12 сентября 2022, 19:36

Многодетным россиянам предложили дать разрешение на вступление в мобилизационный резерв

Подмосковье

12 сентября 2022, 19:55

Волейбольный фестиваль провели в Одинцове

Читать 360tv в

В четвертый раз в Одинцове на Центральном стадионе города прошел большой волейбольный праздник. Фестиваль волейбола Московской области собрал на своем поле множество юных спортсменов.

В фестивале приняли участие команды общеобразовательных организаций Одинцовского городского округа. Ребята участвуют в инновационном проекте, в рамках которого третий урок физкультуры в неделю проводят, обучаясь основам игры в волейбол.

Реклама

В нынешнем фестивале сыграли 28 школьных команд учащихся 2008–2009 года рождения. В одной команде могли играть и юноши, и девушки.

Реклама

На футбольном поле установили восемь мобильных волейбольных площадок. Игры проходили в режиме нон-стоп, динамично и азартно.

Судейство обеспечивали игроки мужской волейбольной команды «Искра» (Московская область), молодежной команды «Заречье-Одинцово» и спортсменки отделения волейбола областного «Училища олимпийского резерва № 2».

В борьбе за главный приз фестиваля сошлись команды Одинцовской лингвистической гимназии (ОЛГ) и Одинцовской гимназии № 4. Волейболисты этих двух гимназий уже побеждали на предыдущих фестивалях — команда ОЛГ становилась лучшей дважды, команда Гимназии № 4 одержала победу в 2021 году.

В этом состязании преимущество было за ОЛГ в двух партиях, что позволило команде стать трехкратным победителем Фестиваля волейбола Московской области. Третье место заняли школьники Одинцовской гимназии № 13.

Кубки, медали, памятные грамоты четверке финалистов вручили председатель оргкомитета фестиваля — президент Московской областной федерации волейбола, мастер спорта международного класса Игорь Наумов и генеральный директор ГАУ МО «ЦСП № 6» Демьян Сидоренко.

Остальные участники фестиваля получили памятные медали.

Одинцово

Спортсмены

Дети

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама