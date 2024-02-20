20 февраля 2024, 13:16
Волейбольная команда из Лобни выиграла бронзу на турнире ко Дню защитника Отечества
Команда «Флагман-М» из Лобни стала призером волейбольного турнира. Состязания посвятили Дню защитника Отечества.
Участниками турнира стали юноши 2006-2008 годов рождения. Спортсмены из Лобни выиграли бронзу турнира.
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Отличились и волейболистки из Лобни. Они заняли 2-е место на первенстве по волейболу среди девушек 2008-2009 годов рождения. Команда «Флагман» завоевала серебряные медали.
Ранее временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова рассказала о проекте строительства бассейна вблизи дворца спорта.
Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
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Спортсмены
Лобня
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