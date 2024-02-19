Подмосковье 19 февраля 2024, 14:09 Волейболистки команды «Заречье-Одинцово» победили в матче чемпионата России Unsplash

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В домашнем матче чемпионата России волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу над командой «Атом-Курск». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Следующим соперником волейболисток «Заречье-Одинцово» станет команда «Спарта» из Нижнего Новгорода. Выездной матч состоится 24 февраля. В предыдущей встрече между этими командами в ноябре победили волейболистки из Нижнего Новгорода со счетом 3:2.

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«Я очень рада нашей долгожданной победе. Сейчас как никогда было важно выиграть и получить положительные эмоции. Думаю, что мы обрели уверенность для предстоящих матчей. Очень прилично сыграли на блоке и в защите, видны плоды тренировочного процесса. Также хочу сказать огромное спасибо болельщикам за большую веру и поддержку — это наш незаменимый седьмой игрок на площадке», — прокомментировала победу игрок ВК «Заречье-Одинцово» Мария Халецкая.

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