Подмосковье 09 сентября 2023, 19:26 Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» выиграли первый матч Кубка России Unsplash

Читать 360tv в

Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» одержали победу в первом матче предварительного этапа Кубка России против соперниц из Тюмени. Встреча состоялась в Курске, подмосковные спортсменки выиграли со счетом 3:0.

По словам главного тренера ВК «Заречье-Одинцово» Андрея Ноздрина, спортсменки немного волновались в первых двух партиях, но это не повлияло на победный исход.

Реклама

«И это неминуемо привело к тому, что мы в третьей партии допустили некоторый спад. Этот спад, естественно, для нас пища для размышлений, но главное — последующие игры. Остаемся в зале, работаем, готовимся к дальнейшему», — отметил специалист.

Успех волейболисток отметил и депутат Госдумы Сергей Колунов. Он напомнил, что цель клуба — попасть в топ-8 лучших коллективов России.

«У „Заречья“ богатое прошлое, и, уверен, не менее богатое будущее. Все получится», — добавил парламентарий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».