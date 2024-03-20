Подмосковье 20 марта 2024, 13:35 Волейболистки из Звенигорода завоевали победу на первенстве ЦФО среди девушек Unsplash

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Воспитанницы училища олимпийского резерва № 2 в Звенигороде успешно выступили в составе сборной Подмосковья. Они стали победительницами первенства Центрального федерального округа по волейболу среди девушек 2008 года рождения.

Сначала команда обыграла сборные Воронежской, Рязанской и Ивановской областей. В полуфинале подопечные Игоря Карпова победили сборную Белгородской области со счетом 3:2. В решающей игре турнира подмосковные волейболистки обошли команду хозяев поля из Воронежской области. Итоговый счет этого матча — 3:0.

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Соревнования проходили в спортивном комплексе «Согдиана» в Воронеже с 10 по 15 марта. Участие в турнире приняли сборные Московской, Тамбовской, Рязанской, Владимирской, Белгородской, Тульской, Воронежской и Ивановской областей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

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