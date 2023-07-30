Подмосковье 30 июля 2023, 15:04 Волейболистки из Красногорска победили в турнире среди молодежных команд в Солнечногорске Администрация Солнечногорского г.о.

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В турнире Солнечногорска по пляжному волейболу победили женская команда «Зоркий» из Красногорска. Мероприятие состоялось 29 июля на площадках стадиона «Металлург», сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях поучаствовали 16 молодежных команд девушек 2006–2008 годов рождения из Красногорска, Солнечногорска, Домодедова, Подольска, Раменского, Дубны, Одинцова и Мытищ. Турнир посвятили 100-летию волейбола в России.

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Все три места заняли пары из клуба «Зоркий» в Красногорске. Лучшими стали Екатерина Червонос и Татьяна Шутова, вторыми –Екатерина Юдина и Виктория Ломова и третьими — Анастасия Шкурко и Полина Михеева.

Матчи посетили депутат Госдумы Федерального Собрания РФ Сергей Колунов, глава Солнечногорска Константин Михальков и другие. Генспонсором турнира выступила ГК «Садовое кольцо».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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