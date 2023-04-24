Подмосковье 24 апреля 2023, 13:56 Волейболистки из клуба «Заречье-Одинцово» поднялись в турнирной таблице чемпионата России Фото: Пресс-служба ВК «Заречье-Одинцово».

Читать 360tv в

Захватывающий матч с командой «Спарта» провели волейболистки из Одинцова. Уступив в первом сете, девушки собрались и вырвали победу у соперниц, обеспечив себе 11 место в чемпионате России по волейболу сезона 2022–2023 годов.

Игры плей-аута за 11-14 места завершились в прошлые выходные. Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» провел невероятный матч и обеспечил себе 11-е место по России.

Реклама

«Скоротечный турнир команд, оспаривавших 11-14 места в чемпионате России, довольно неожиданно оказался зрелищным, непредсказуемым, подарившим под занавес сезона позитивные эмоции любителям волейбола и поклонникам „Заречья“», — рассказал генеральный директор волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Демьян Сидоренко.

Ключевой стала игра со «Спартой». Девушки из Одинцова проиграли первый сет, но смогли вернуться в игру, сравнять счет, выстоять и победить соперниц.

«Если вспомнить, что в начале сезона команде отводили место в самом конце таблицы, то мощный „накат“ на финише не может не вызвать уважения! Да и общий итог чемпионата — 11 место при девяти победах — следует признать достойным», — поддержал спортсменок депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре, которая отвечает всем вызовам времени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».