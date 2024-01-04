Подмосковье 04 января 2024, 14:21 Волейболистка из Волоколамска открыла спортивную школу Дарья Шапочкина

Читать 360tv в

Волейболистка из Волоколамска Лариса Филимонова с 16 лет занимается тренерской деятельностью. Она давно мечтала открыть свою спортивную школу, и наконец ей это удалось. На сегодняшний день в проекте приняли участие порядка 250 человек.

Лариса Филимонова рассказала, что долго шла к своей мечте. Она поблагодарила всех участников команды, подчеркнув, что без них ничего бы не получилось.

Реклама

«Я двигатель всего этого большого механизма, но без ребят мне было бы очень сложно. Думаю, что вместе у нас большое будущее», — отметила Лариса Филимонова.

Среди учеников Ларисы Филимоновой ребята разных возрастов не только из Москвы и Подмосковья, но и других городов и регионов России, включая Санкт-Петербург, Ярославль, Сибирь.

Волейболистка поделилась, что тренироваться приходят даже новички, которые не имеют никакого отношения к этому виду спорта.

«Теперь они регулярно тренируются, и в спорте таких много. Свою миссию по „влюблению“ в пляжный волейбол, спорт и ЗОЖ я выполнила больше чем со 100 учениками», — поделилась спортсменка.

Дарья Шапочкина

В ближайшие полгода школа планирует расширение — количество учеников вырастет до 500 человек. Кроме того, Лариса Филимонова намерена выйти на международный уровень.

В спорт девушка пришла, видя пример отца, Дмитрия Филимонова, который профессионально занимался боксом. Ее мама подчеркнула, что все тренеры возлагали большие надежды на Ларису Филимонову.

В этом году она получит уже третью лицензию Всероссийской федерации волейбола. Совсем скоро Лариса Филимонова будет единственным тренером в России с тремя лицензиями Всероссийской федерации волейбола.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».