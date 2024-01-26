Подмосковье 26 января 2024, 15:58 Вокзалу в Кубинке присвоили статус памятника истории и культуры пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

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Главное управление культурного наследия Московской области включило вокзал в Кубинке в реестр памятников истории и культуры. Здание построили в 1912 году к 100-летию Бородинского сражения.

Теперь на здании нельзя устанавливать рекламу, вышки сотовой связи, а земляные работы возможны только после археологической разведки. Кроме этого, на территории запрещено любое строительство, не связанное с восстановлением утраченных исторических построек, хозяйственная деятельность, ведущая к искажению внешнего облика объекта, а также самовольная посадка и вырубка зеленых насаждений.

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Проект вокзала, по одной версии, разработал знаменитый архитектор Лев Кекушев, по другой — автор проекта Белорусского вокзала Иван Струков. Современная отделка и планировка здания значительно отличаются от первоначальной.

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