Вокзал нового уровня. Станцию «Баковка» открыли на МЦД-1 после реконструкции

В Подмосковье завершили реконструкцию еще одной станции Московского центрального диаметра. На МЦД-1 в Одинцове 14 января открыли новый вокзал станции «Баковка», которая расположена в одноименном микрорайоне города.

Из обычной железнодорожной станции «Баковка» превратилась в пригородный вокзал европейского уровня. Здесь провели масштабные по объему работы, осуществив реконструкцию в два этапа.

«Баковка — это бывший дачный поселок 20-я верста, где когда-то была расположена дача Буденного. Но теперь это в полной мере город, быстро растущий микрорайон, где в округе живет больше 22 тысяч человек. Благодаря МЦД из Баковки до центра Москвы теперь можно доехать за 35–40 минут, и если ездить регулярно, то можно сэкономить до четырех тысяч рублей в месяц, или порядка 48 тысяч рублей в год», — заявил губернатор Андрей Воробьев.

Воробьев напомнил, что «Баковка» стала седьмой реконструированной станцией в Подмосковье. Теперь вокзалом удобно пользоваться в любую погоду, а рядом расположен паркинг.

Вокзал обустроен, что называется, с запасом — с учетом того, что район перспективный и пассажиров с каждым годом будет больше. МЦД меняет качество жизни, и мы надеемся, что скоро диаметры свяжут и другие города Подмосковья. После реконструкции пропускная способность станции в часы пик выросла почти в два раза Андрей Воробьев.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Все для комфорта пассажиров

На станции вместо моста возвели пешеходный тоннель. Ближе к кварталу многоквартирного сектора по просьбам местных жителей построили дополнительный подземный пассажирский терминал.

Основной объем работ завершили за восемь месяцев, движение поездов при этом не останавливали. Общая площадь станции стала больше почти в полтора раза, увеличившись с 3,7 тысячи до 5,5 тысячи квадратных метров.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

«Сегодня мы присутствуем на открытии нового объекта, который в себе содержит две современные пассажирские платформы с навесами, с системой навигации, освещением, а также связывающий их пешеходный тоннель. <…> Мы имеем более комфортную пассажирскую инфраструктуру, которая позволяет с удобством перемещаться пассажирам», — сказал замначальника МЖД по строительству Павел Петровичев.

Он отметил, что с момента открытия МЦД-1 продолжаются работы по улучшению станций. «Баковка» сейчас соответствует всем требованиям для перемещения пассажиров с комфортом.

Быстрее и дешевле

В новый пассажирский терминал интегрировали безбарьерную среду: в нем установили лифты и эскалаторы. До Белорусского вокзала по МЦД с «Баковки» можно доехать за 35 минут, а до Савеловского — за 42. Путь до первой пересадки с метро займет всего 20 минут. Если ехать на машине, то дорога отнимет больше часа.

Замначальника комплекса информирования МЦД департамента транспорта Москвы Владимир Зайченко назвал «Баковку» популярной остановкой наземного метро для жителей Подмосковья. Это пятый пригородный вокзал, открытый на первом диаметре с запуска МЦД.

«Новый подземный терминал построили специально ближе к многоэтажному жилому сектору для удобства жителей. Теперь они гораздо быстрее могут попасть на платформу и перейти с одной ее части на другую через железную дорогу», — сказал Зайченко.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Он заметил, что за счет новой тарифной системы пассажиры существенно экономят на проезде. Например, до Белорусского вокзала сейчас можно доехать по карте «Тройка» за 50 рублей и бесплатно пересесть на метро. Такая же поездка, если отдельно покупать билет на электричку и метрополитен, выйдет в районе 140 рублей.

«Кроме того, жители Баковки могут доехать за 20 минут до нового вокзала „Славянский бульвар“, который мы открыли в 2020 году, и буквально за две минуты перейти в метро», — заключил Зайченко.

Запас пропускной способности пассажирской инфраструктуры станции создан минимум на 20 лет вперед. К 2025 году пассажиропоток может достигнуть 12,7 тысячи человек в рабочие дни, а к 2030-му — до 15 тысяч человек в сутки.

В 2020 году для пассажиров также начали работать новые вокзалы «Сетунь», «Новодачная», «Славянский бульвар» и «Долгопрудная».