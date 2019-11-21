Вокруг станций МЦД откроют парковочные места. Их будет почти 2,5 тысячи

2,4 тысячи парковочных мест создадут рядом со станциями первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД) в Подмосковье в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства региона.

Сейчас в Московской облатси проводят благоустройство территорий рядом с такими станциями, как Нахабино, Опалиха, Красногорская, Павшино, Одинцово, Баковка, Немчиновка, Новодачная, Долгопрудная, Водники, Хлебниково, Шереметьевская, Силикатная, Подольск, Лобня.

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Всего до 2024 года планируют открыть более 12,6 тысячи парковочных мест у станций МЦД.

Московские центральные диаметры — масштабный проект, по задумке которого железнодорожные магистрали не привязаны к конкретным вокзалам и проходят всю столицу насквозь. 21 ноября открыли первые две линии МЦД — от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска.