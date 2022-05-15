Вокальный конкурс среди детей и подростков провели в Подмосковье

Вокальный конкурс среди детей и подростков провели в Московской области. За звание «Золотого голоса Подмосковья» боролись ребята из разных регионов.

Путь до финала занял у участников конкурса полгода. Сначала был заочный тур, потом очный, полуфинал и финал. Несмотря на то, что конкурс региональный, все организовали как на самых больших и популярных вокальных состязаниях — слепые прослушивания, наставники, команды, трио. И конечно, строгое жюри.

«Именно атмосфера более домашняя. Я верю, что дети именно в такой атмосфере больше раскрываются, чем когда на тебя тонны камер», — отметила председатель жюри конкурса Марина Вульф.

По словам другого члена жюри Ольги Кузьменко, экспертам понравились практически все ребята.

«Понятно, что кому-то помешало волнение, кому-то, может быть, не очень подошла песня по возрасту, по внутреннему содержанию, многие продемонстрировали великолепное вокальное мастерство. И это внушает, что увидим эти замечательные лица на многих-многих соревнованиях», — сказала она.

Перед жюри стоял трудный выбор. Изначально на конкурс подали около 350 заявок. Участвовать хотели дети не только из Подмосковья, но и из Нижнего Новгорода, Ульяновска, Санкт-Петербурга. Из них сформировали три команды по 15 человек. Наставниками ребят стали известные композиторы — Елена Плотникова, Ирина Пантеелева и Александр Ермолов.

«Мы очень плотно сотрудничали с педагогами, и с родителями, и с детьми. У нас общие чаты, мы делали онлайн-репетиции, мы встречались очно. И очень профессионально», — рассказала Пантеелева.

До финала дошли девять конкурсантов. Они исполнили на сцене песни самых разных направлений — авторская песня, популярные эстрадные композиции, на русском и английском языках. К созданию образов дети тоже подошли очень ответственно.

Лучшей, по решению жюри, стала вокалистка из Балашихи. Как подчеркнул заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов, в Подмосковье очень много талантливых ребят.