Вокальный фестиваль-конкурс пройдет в Коломне в ноябре | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 13:33 Вокальный фестиваль-конкурс пройдет в Коломне в ноябре

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В Коломне 4–5 ноября состоится Пятый открытый фестиваль-конкурс вокальной музыки имени Николая Струве. Исполняться будут композиции, которые относятся к началу прошлого века. В целом обо всех мероприятиях, которые проходят в Подмосковье, можно узнать онлайн, об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Изначально в конкурсе было три номинации — «Любители», «Вокальный ансамбль», «Профессионалы». В этом году добавилась еще одна — «Концертмейстерское мастерство». Для тех, кто будет принимать участие именно в профессиональных номинациях, есть даже обязательные к исполнению авторы — это Струве и Рахманинов.

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В ходе этого проекта многие творческие личности смогут реализовать свои замыслы в полной мере. Это касается не только самих исполнителей, но и их педагогов, студентов. Проект призван поддерживать молодые и не только таланты, повысить интерес к вокальной музыке начала прошлого века, в целом развить и поддержать академический стиль пения.

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