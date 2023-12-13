Подмосковье 13 декабря 2023, 17:33 Вокальный ансамбль «Родник» из Дмитрова отпраздновал 75-летие Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Концерт в честь 75-летия вокального ансамбля «Родник» прошел Дмитрове. Праздничный вечер провели в филиале «На Большевистской» Центрального дворца культуры «Созвездие».

Коллектив «Родник» регулярно выступает на различных концертных площадках, занимает призовые места в районных и областных творческих конкурсах. В 1990-е годы хор распался, однако в 2005 году возродился вновь как академический коллектив.

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В честь своего 75-летия «Родник» представил зрителям свои лучшие песни. Поддержали коллег выступлением саксофонист Александр Метов и творческие коллективы Дмитровского округа.

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