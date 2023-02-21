Подмосковье 21 февраля 2023, 14:04 Вокальный ансамбль из Жуковского победил на всероссийском хоровом конкурсе

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Вокальный ансамбль «Мелодия» из Жуковского победил на VIII Всероссийском хоровом конкурсе в Казани и стал обладателем двух золотых дипломов.

Вокалистки занимаются в школе искусств № 1 под руководством заслуженного работника культуры Московской области Елены Меденцевой. На конкурсе девушки спели «Неаполитанскую песенку» Чайковского, а также исполнили композицию Фаррела Уильямса Happy.

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Ансамбль из Жуковского получил золотой диплом в номинациях «Популярная хоровая музыка» и «Академический хор» в своей возрастной категории.

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