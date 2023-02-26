Подмосковье 26 февраля 2023, 13:33 Вокально-поэтический конкурс в Пушкино собрал 300 участников

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Порядка 300 человек поучаствовали в вокально-поэтическом конкурсе «Родной язык — живой воды родник» в Пушкино. Его посвятили Дню защитника Отечества.

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Организаторами выступили Дом культуры «Строитель» и интернациональный дом дружбы Пушкина при поддержке министерства информационных и соцкоммуникаций Подмосковья, администрации округа и организации «Ассамблея народов России».

«Вокально-поэтический конкурс „Родной язык — живой воды родник“ в Пушкино с каждым годом собирает все больше участников — представителей разных народностей», — сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В конкурсе поучаствовали дети от четырех до 17 лет. Они исполняли произведения на русском языке и языке народности, которую представляли. Мероприятие прошло в два этапа: 24 февраля — поэтический конкурс, 25 февраля — вокальный.

«В этом году на наш конкурс приехали ребята из Люберец, Долгопрудного, Сергиева Посада, Королева, Ногинска, Ивантеевки, Красноармейска, Пушкино и сельских поселений Пушкинского городского округа», — рассказала руководитель отделения «Ассамблея народов России» в Подмосковье Татьяна Ключникова.

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