Подмосковье 22 января 2024, 11:23 Вокалисты из Лобни стали призерами международного фестиваля «Берег побед» Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Вокальная студия Mix из Дома культуры «Красная Поляна» в Лобне выступила на международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Берег побед». Мероприятие прошло в рамках культурно-образовательного проекта «Я могу».

Фестивали «Я могу» проводятся для поддержки талантливых детей и подростков в самых разных областях. На последнем конкурсе отличились вокалисты из Лобни. Так, Юлия Булатова стала лауреатом I степени, а Виктория Золотова — лауреатом III степени. Дуэт Юлии Булатовой и Евгении Чимбричук отметили диплом лауреата II степени.

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Кроме того, Юлия Булатова попала в номинацию международной премии в области детского и молодежного творчества Artis за большой творческий потенциал. Видео с конкурса можно посмотреть по ссылке.

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