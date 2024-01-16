Подмосковье 16 января 2024, 12:18 Вокалисты и артисты шоу-театра выступят на концерте в Котельниках Unsplash

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Праздничный концерт «Рождественский калейдоскоп» пройдет в Доме культуры «Силикат» в Котельниках 18 января. В мероприятии примут участие вокально-инструментальный ансамбль, а также артисты шоу-театра «Ковер-самолет».

Коллектив шоу-театра регулярно получает награды на различных конкурсах и фестивалях. Среди многочисленных наград и благодарностей есть немалое количество дипломов, грамот и других документов, подтверждающих его заслуги.

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Праздничный концерт начнется в 19:00. Вход свободный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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