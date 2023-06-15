Подмосковье 15 июня 2023, 12:02 Вокалистка из Волоколамска победила на международном конкурсе МУ «Центр культуры и творчества «Родники»

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Мария Шамшина из Волоколамского округа победила на международном конкурсе искусства и творчества «Золотой Орфей». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Конкурс приурочили ко Дню защиты детей. Его провели дистанционно. На конкурсе выступили профессионалы и любители из творческих объединений, солисты и коллективы разных уровней подготовки и возрастов.

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Юная жительница Волоколамска занимается в образцовом коллективе «Вокальная студия „Соло“». На конкурсе она стала лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный вокал».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе проведут сотни мероприятий.

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