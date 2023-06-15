15 июня 2023, 12:02
Вокалистка из Волоколамска победила на международном конкурсе
Мария Шамшина из Волоколамского округа победила на международном конкурсе искусства и творчества «Золотой Орфей». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Конкурс приурочили ко Дню защиты детей. Его провели дистанционно. На конкурсе выступили профессионалы и любители из творческих объединений, солисты и коллективы разных уровней подготовки и возрастов.
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Юная жительница Волоколамска занимается в образцовом коллективе «Вокальная студия „Соло“». На конкурсе она стала лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный вокал».
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