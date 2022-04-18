Войну декору из шин объявили в Подольске

В рамках «Месяца чистоты и благоустройства» в Подмосковье начали утилизацию неэкологичного декора из отработанных покрышек. Во время общеобластного субботника в городском округе Подольск стартовала акция «Зеленый обмен».

Жителям поселка Дубровицы было предложено удалить самодельные клумбы из отработанных автомобильных покрышек в обмен на ящики с рассадой.

Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова обратилась к жителям региона с просьбой удалить из дворов неэкологичный декор.

«Использованные шины выделяют высокотоксичную пыль, вдыхание которой способствует развитию онкологических заболеваний. К третьей-четвертой группе опасности отходов автомобильные шины отнесены из-за токсичного химического состава. При нагревании шины эти вредные вещества выделяются в воздух и почву, проникают в грунтовые воды, отравляя окружающую среду. После такого отравления экологической системе требуется на восстановление не менее трех лет. Такие „элементы украшения“ легко воспламеняются, отлично горят и очень плохо тушатся» — отметила Аипова.

Она предложила самостоятельно сдавать резину в пункты приема и подчеркнула, что такая инициатива будет поддерживаться экологичным обменом с жителями.

В России отработанные автомобильные покрышки, согласно ГОСТу, относятся к четвертому классу опасности (наряду, например, с бетонной пылью). Уже при комнатной температуре выделяются чрезвычайно реакционноспособные и токсичные химические соединения; ароматические углеводороды — бензол, ксилол, стирол, толуол; предшественники канцерогенов — алифатические амины; соканцерогены — сероуглерод, формальдегид, фенолы; промоторы канцерогенов — диоксид серы, углеводороды неароматического ряда (последние аналогичны углеводородам (СНх), содержащимся в выхлопных газах двигателя как продукты неполного сгорания топлива).

В Подмосковье планируется постепенно удалять объекты из неэкологичных отработанных автопокрышек и менять их на саженцы. Объявления будут заблаговременно размещать на информационных стендах во дворах. Так, жители смогут не волноваться за растения, размещенные в опасных клумбах, у них будет возможность вовремя пересадить растения. Затем, после переработки, из резиновой крошки изготавливают резиновую плитку, бордюры, брусчатку для благоустройства территорий.

Адреса пунктов приема отработанных шин в Подмосковье можно узнать, пройдя по ссылке.