Несмотря на пандемию и ограничения, подмосковные города постепенно начинают обретать праздничный вид. Улицы уже стали украшать к Новому году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы начинаем украшать наши города, делать катки, места отдыха, чтобы люди гуляли, потому что, как говорят „война войной, а обед — по распорядку“. Каток в Химках уже сейчас, в ноябре, принимает до 700 человек в день. Это много. Все меры безопасности соблюдены», — рассказал глава региона в эфире телеканала «Россия 1».

Покататься на коньках в Химках можно совершенно бесплатно. Чтобы попасть на каток, необходимо воспользоваться системой QR-кодов. Билеты продаются в кассе, или же их можно купить онлайн. Один сеанс катания длится полтора часа. По словам губернатора, он тоже любит выходить зимой на лед.

«Коньки — это моя страсть. Я очень надеюсь, что каждый, кто запланировал встретить Новый год, реализует планы в кругу семьи. Ну и, конечно, наверное, все мы понимаем, что главное пожелание в этом уходящем году будет, наверное, чтобы все были здоровы, а во-вторых, чтобы это закончилось. Мы все для этого делаем», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье не планируют вводить дополнительных ограничений из-за коронавируса. Более того, перед Новым годом власти хотели бы отменить часть правил. Но губернатор отметил, что «мечтать не вредно».