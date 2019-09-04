«Война никого не щадила». Памятник юным партизанам отреставрировали в волоколамском селе Осташево

В Волоколамском городском округе, в селе Осташево, открыли отреставрированный и благоустроенный памятник юным партизанам. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Мемориал «Юным героям-партизанам, погибшим в боях под Москвой в 1941–1942 годах» открылся после реставрации и благоустройства прилегающей территории. Памятник уже стал визитной карточкой села Осташево.

Глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка поблагодарил осташевцев за чуткое отношение к памяти павших героев и администрацию поселения — за системную работу по восстановлению памятников в честь Великой Отечественной войны.

Возвели мемориал в 1972 году к 50-летию пионерии. Он стал памятником всем юным героям-партизанам, которые совсем еще детьми ушли в вечность, сражаясь с беспощадным врагом на своей родной земле.

В реставрации мемориала принял участие один из авторов памятника — скульптор Дмитрий Калинин.

После торжественной церемонии открытия к подножию памятника возложили венки и цветы.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Местный житель Дмитрий Батов рад, что памятник в Осташеве отреставрировали, и считает проведенную работу очень важной.

«Такие мероприятия вновь и вновь привлекают внимание жителей, заставляют нас вспомнить то страшное время. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, много и наших жителей отправились на фронт. Когда смотришь на этот памятник юным героям-партизанам, бросает в дрожь, потому что понимаешь, что война никого не щадила, погибали смертью храбрых совсем еще дети. Они ничего не страшились, они уверенно вступали в партизанские отряды, где воевали наравне со взрослыми», — сказал Дмитрий Батов.

Местная жительница Александра Русакова напомнила, что Волоколамский край не раз вступал на защиту рубежей, останавливал врага на подступах к Москве.

«В памяти всех жителей района оставила неизгладимый след Великая Отечественная война. Наверное, нет такой семьи, которую бы не затронула та страшная война. На территории района находится много памятников. Очень важно за ними ухаживать, мы не имеем права предавать забвению имена воинов. В боях под Москвой погибли и юные герои-партизаны… Памятник находится в центре села, рядом расположена дорога, проезжают много людей. Спасибо за то, что памятник благоустроили и отреставрировали», — поблагодарила Александра Русакова.