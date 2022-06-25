Воинов РККА перезахоронили в Скирманове

Днем 22 июня на братской могиле у деревни Скирманово перезахоронили воинов РККА, поднятых поисковым отрядом «Надежда» РГО. В церемонии приняли участие почетный караул и знаменная группа Преображенского полка службы коменданта Кремлевского полка ФСО.

При захоронении присутствовали депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев, председатель совета ветеранов РГО Владимир Доброскоченко, начальник управления по взаимодействию с поисковыми объединениями и увековечиванию памяти погибших защитников отечества Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области Михаил Стукалов и руководитель рузского поискового отряда «Надежда» Эдуард Байдаков.

«Мы стоим на земле, на которой фактически нет и одного сантиметра, который не был бы залит кровью. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб на этой земле. Страшная война отняла не только жизни наших солдат, но и их имена», — сказала директор МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» Татьяна Бурлаенко.

Она отдала должное поисковикам, которые проделали большую работу для увековечивания памяти павших воинов.

Также в торжественном мероприятии принял участие военный комиссар города Можайска и города Руза Руслан Меладзе.

«Именно с таких мероприятий начинается патриотическое воспитание наших детей. Сотни тысяч тех, кто остался на полях сражений, имена их остались неизвестными. Но так уж сложилось, что земля отдает останки своих героев. И благодаря поисковым отрядам мы можем отдать дань памяти и героизму солдат РККА. Останки солдат похоронят в соответствии с воинскими ритуалами», — заявил он.

Руководитель поискового отряда «Надежда» РГО Эдуард Байдаков, основавший отряд в мае 2006 года, обратился к тем, кто пришел почтить память неизвестного солдата на Скирмановские высоты.

«Здесь, на Скирмановских высотах, пропали без вести, по некоторым данным, 235 человек. Но имена их известны, и я надеюсь, что с помощью администрации мы сможем увековечить память о них. Но мы собрались, чтобы придать земле бойцов, чьи имена так и остались неизвестными», — добавил Байдаков.

Похоронили восемь неизвестных солдат РККА, героически отдавших жизнь ради Родины и мирного неба. Двух павших воинов отпел настоятель Покровского храма протоирей Владимир.

Завершилось событие троекратным оружейным залпом в память о погибших воинах, который совершили курсанты Преображенского полка службы коменданта Кремлевского полка ФСО РФ.