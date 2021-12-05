Память об освободителях Истры. Воробьев возложил цветы к мемориалу «Воинам-сибирякам»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к памятнику «Воинам-сибирякам» на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея в Истре. Глава Подмосковья почтил память героев, освободивших Истру от немецко-фашистских войск.

Глава Подмосковья возложил цветы вместе с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Игорем Щеголевым.

Перед этим губернатор пообщался с школьниками из Истры, также принявшими участие в церемонии. Ребята обучаются по военно-патриотическому направлению, это номинанты и победители различных конкурсов. Они рассказали Воробьеву о своих родственниках, которые участвовали в ВОВ.

Сегодня, 5 декабря, отмечается 80-летие начала контрнаступления советских войск под Москвой против гитлеровской армии в 1941 году. Это стало одним из важнейших событий Великой Отечественной войны.

Мемориал «Воинам-сибирякам» был открыт в Истре к 60-летию разгрома нацистов. В его создании принимали участие сибирские землячества под руководством председателя попечительского совета фонда «Мемориал сибирякам» Владимира Долгих, дважды Героя Советского Союза.

На памятных плитах мемориала увековечены наименования двух армий, 26 дивизий, шести стрелковых бригад, а также соединений, преобразованных в гвардейские, и поименный список 19 воинов-сибиряков, удостоенных звания Героев Советского Союза.

На территории музея захоронен дважды Герой Советского Союза Афанасий Белобородов. Именно под его командованием 9-я гвардейская стрелковая дивизия 11 декабря 1941 года остановила врага в Истре и освободила город от фашистов. В этом месте погибла большая часть дивизии. И именно здесь Белобородов завещал себя похоронить.