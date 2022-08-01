Военный оркестр выступил с концертом в парке «Патриот»

Военный оркестр штаба Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова выступил с концертом в парке «Патриот». Помимо духовых инструментов, в программе прозвучали и вокальные композиции.

Источник фото: телеканал «360»

Эти музыканты известны не только зрителям фестиваля «Спасская башня». Они ежегодно принимают участие в главном военном параде страны.

Во время концерта в парке «Патриот» оркестр исполнял как классический репертуар, так и современные произведения.

В «Патриоте» подобный концерт проходит не впервые. Организаторы регулярно устраивают выступления различных коллективов, возрождая традицию игры военных оркестров в парках и на площадях.

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