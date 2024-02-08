Подмосковье 08 февраля 2024, 14:36 Военный образцовый оркестр Сухопутных войск России выступит в Одинцове 23 февраля Пресс-служба администрации г. о. Одинцово

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Военный образцовый оркестр Сухопутных войск Российской Федерации поздравит жителей Одинцова с Днем защитника Отечества. Концерт пройдет в торговом комплексе «Одинцовское Подворье».

Широкие ступени под часами на центральном входе в торговый центр станут концертной площадкой. Для жителей округа прозвучат марши военных лет и популярные современные песни в оригинальной обработке для духового оркестра.

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Концерт состоится 23 февраля с 13:00 до 14:00. Руководитель проекта «Подмосковный фермер — Одинцово» Максим Цыбуляк пригласил на концерт всех желающих окунуться в атмосферу праздника.

Ранее военный оркестр под руководством дирижера и подполковника Алексея Филиппова принимал участие в парадах на Красной площади.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Она обновляется каждый день.

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