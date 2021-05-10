Военный мемориал открыли под Зарайском после реконструкции

В селе Чулки-Соколово под Зарайском после реконструкции открыли военный мемориал. Памятник погибшим солдатам установили почти полвека назад, ему был нужен ремонт.

«Со всем селом открываем новый памятник, это большое событие для жителей этого гигантского <…> села. Здесь был самый большой колхоз в Зарайске», — заявил в День Победы первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

Глава Зарайска Виктор Петрущенко во время торжественной церемонии поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в городском округе. Их осталось всего девять человек.

«Хотел бы сказать огромное спасибо всем нашим ветеранам. В нашем Зарайском городском округе их осталось девять человек. У нас осталось много, слава Богу, тружеников тыла, которым огромное спасибо. Всем мирного неба. Всех с большим праздником», — обратился к собравшимся Петрущенко.

Когда немецкие войска начали наступление на Москву, в Зарайске создали боевой участок Западного фронта. На войну из села ушли около 400 жителей. 160 из них домой не вернулись. Имена погибших 46 лет назад увековечили в реконструированном мемориальном комплексе. Память павших почтили минутой молчания.