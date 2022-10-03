Военный комиссар Подмосковья рассказал, как проходит мобилизация | 360°

Эксклюзив 03 октября 2022, 12:36 Поделиться Telegram

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Viber Военный комиссар Подмосковья рассказал, как проходит мобилизация Военный комиссар Подмосковья Астахов: в частичной мобилизации задействовали 30 военкоматов Правительство Московской области

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В частичной мобилизации на территории Подмосковья задействовали 30 военных комиссариатов. Задача региона — обеспечить бойцов необходимым для прохождения службы. Об этом военный комиссар Московской области Алексей Астахов сообщил на заседании регправительства с участием губернатора Андрея Воробьева.

«В Московской области 30 военных комиссариатов. На сегодня они обеспечили явку и отправку в мобилизационные центры уже значительное число призванных. Основная задача — обеспечить их всем необходимым в части быта для комфортного пребывания», — сказал он.

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Военком уточнил, что важно подготовить комфортные отапливаемые помещения, организовать питание, обеспечить доставку и распределение амуниции. Он также рассказал о самом процессе призыва.

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Первым делом мобилизованные бойцы приезжают на точки сбора — в военкоматы. Оттуда их увозят в пункт приема личного состава. На этом этапе проверяют документы и передают в части, выдают комплект обмундирования на 68 позиций и отправляют переодеваться.

Затем жителей Подмосковья расселяют по казармам и общежитиям. Основной площадкой стал выставочный центр «Патриот», который вмещает 2,5 тысячи человек, а также центр подготовки «Авангард» в Кубинке на три тысячи мест.

«Хотел бы отметить, что туда поступают мобилизованные не только из Московской области и Москвы, но и из других субъектов России», — сказал Алексей Астахов.

Жителей региона распределяют в Ногинск, Мосрентген в Москве, Коврово во Владимирской области и Старицы в Тверской области.

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