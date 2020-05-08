Военный городок впервые примет участие в конкурсе комфортной городской среды в Подмосковье

Закрытый — не значит забытый. Впервые в истории подмосковный военный городок, а именно ЗАТО Молодежный — после завершения благоустройства примет участие во всероссийском открытом конкурсе комфортной городской среды.

Источник фото: телеканал «360»

Закрытый город начинается с КПП, поэтому его обновили в первую очередь. Причем не только обшили современными материалами, но и провели большую реконструкцию подъезда к городу. Расширили парковку и сделали удобный разворот для автобусов, что облегчило жизнь жителям.

Источник фото: телеканал «360»

«Идет постоянное обсуждение с жителями тех или иных моментов, работ непосредственно. При планировании благоустройства проходят публичные обсуждения с гражданами, они вносят свои корректировки», — рассказал глава ЗАТО Молодежный Виктор Юткин.

Источник фото: телеканал «360»

Так, например, сохранили памятник связисту, на который сегодня повесили памятную табличку. Его не планировали сносить — хотели поменять на новый, более качественный, но граждане попросили оставить этот, созданный в местных мастерских 30 лет назад, так что его отреставрировали. Плюс через весь город проложили променад — прогулочную аллею, сделали новое освещение над дорогой, обновили детские площадки, ремонтируют дом культуры и строят новый спортивный комплекс.

Источник фото: телеканал «360»

Основная задача — создать комфортные, доступные общественные территории, которые порадуют жителей и сделают их жизнь комфортнее. Конечно, это многих удивило, ведь военные городки никогда не заявлялись на такие конкурсы.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы поддержим все здравые инициативы, не все из них побеждают, но стремление, рвение для того, чтобы такой маленький, закрытый военный городок выглядел достойно — это наша задача», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, регион не только возводит новые общественные пространства, но и проводит капитальный ремонт личных — это правда займет куда больший срок.

«Капитальный ремонт многоквартирных домов — достаточно масштабная программа. Губернатором было выделено 93 миллиона рублей — это беспрецедентная сумма, на ближайшие три года выделено 333 млн рублей на капремонт домов. Я надеюсь, что за этот период в три года мы городок превратим в оазис среди всех военных городков», — сказал глава ЗАТО Молодежный Виктор Юткин.