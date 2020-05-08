Военный городок впервые примет участие в конкурсе комфортной городской среды в Подмосковье
Закрытый город начинается с КПП, поэтому его обновили в первую очередь. Причем не только обшили современными материалами, но и провели большую реконструкцию подъезда к городу. Расширили парковку и сделали удобный разворот для автобусов, что облегчило жизнь жителям.
«Идет постоянное обсуждение с жителями тех или иных моментов, работ непосредственно. При планировании благоустройства проходят публичные обсуждения с гражданами, они вносят свои корректировки», — рассказал глава ЗАТО Молодежный Виктор Юткин.
Так, например, сохранили памятник связисту, на который сегодня повесили памятную табличку. Его не планировали сносить — хотели поменять на новый, более качественный, но граждане попросили оставить этот, созданный в местных мастерских 30 лет назад, так что его отреставрировали. Плюс через весь город проложили променад — прогулочную аллею, сделали новое освещение над дорогой, обновили детские площадки, ремонтируют дом культуры и строят новый спортивный комплекс.
Основная задача — создать комфортные, доступные общественные территории, которые порадуют жителей и сделают их жизнь комфортнее. Конечно, это многих удивило, ведь военные городки никогда не заявлялись на такие конкурсы.
«Мы поддержим все здравые инициативы, не все из них побеждают, но стремление, рвение для того, чтобы такой маленький, закрытый военный городок выглядел достойно — это наша задача», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Кстати, регион не только возводит новые общественные пространства, но и проводит капитальный ремонт личных — это правда займет куда больший срок.
«Капитальный ремонт многоквартирных домов — достаточно масштабная программа. Губернатором было выделено 93 миллиона рублей — это беспрецедентная сумма, на ближайшие три года выделено 333 млн рублей на капремонт домов. Я надеюсь, что за этот период в три года мы городок превратим в оазис среди всех военных городков», — сказал глава ЗАТО Молодежный Виктор Юткин.