Военных задействовали в Подмосковье для расчистки дорог от снега

Военных задействовали для ликвидации последствий снегопада в Московской области. Спецтехнику для расчистки дорог выделила 45-я гвардейская инженерно-саперная бригада, дислоцированная в Нахабине.

Спецтехника расчистила дороги на подъездах к трем СНТ — «Березка», «Зарница» и «Усадьба», а также на Инженерной улице. Начальник управления по развитию территорий городского округа Красногорск Борис Соловьев отметил, что преимущество инженерной техники в том, что она имеет большой рукав отвала и при расчистке дорог охватывает большую территорию.

В Ильинском во второй половине дня в работах по расчистке дорог также задействовали спецтехнику 45-го инженерно-маскировочного полка. Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина поблагодарила начальника инженерных войск Юрия Ставицкого и военнослужащих за помощь, сообщается на сайте администрации.

В центре Москвы из-за сильного снегопада образовались пробки, достигшие восьми баллов.

Гидрометцентр России ранее предупредил жителей Москвы и области о сохранении «желтого» режима погодной опасности до вечера субботы.