Военных врачей перебросят в Подмосковье для борьбы с ковидом

В Московской области во временный ковидный госпиталь в Кубинке направят более 220 медиков, которых подготовили в петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ написало РИА «Новости».

Медики будут доставлены в Подмосковье бортами военно-транспортной авиации ВКС России. Военнослужащих задействуют для помощи пациентам во временном медицинском центре в Кубинке. Туда направят врачей-инфекционистов, средний и младший медперсонал, а также курсантов.

Допуск курсантов к оказанию помощи ковидным больным осуществляют только по их собственному желанию. При этом каждый из них прошел подготовку на базе академии. Число военных врачей в инфекционном центре в дальнейшем планируют нарастить.

Военные медики будут работать сутки через двое, их разместят в подмосковных санаториях, где обеспечат питанием и спланируют отдых.

Ковидный госпиталь в парке «Патриот» закрыли 1 августа, когда в регионе наблюдалось снижение заболеваемости. Недавно было объявлено, что его снова развернули.