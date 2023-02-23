23 февраля 2023, 16:17
Военные врачи Балашихи получили медали в День защитника Отечества
В День защитника Отечества врачи и младший персонал главного клинического госпиталя войск нацгвардии получили госнаграды. Им вручили медали Суворова, «За отвагу», «За спасение погибавших», а само медучреждение отметили грамотой президента России Владимира Путина.
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Одним из награжденных оказался Рамиль, который три месяца проработал в зоне СВО и спас жизни сотням солдат.
«В ходе очередного вражеского обстрела я получил ранение, но продолжил эвакуировать раненых товарищей», — сообщил военный медик Рамиль.
На базе госпиталя действует центр интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации с современным оборудованием. Аппаратура позволяет делать сложнейшие операции, в том числе пациентам с ранениями сердца.
«Высочайший уровень мастерства врачей медицинского учреждения позволяет одинаково четко и профессионально выполнять свою работу как в мирное время, так и на фронте», — заявил главнокомандующий войсками нацгвардии России Виктор Золотов.
Виктор Золотов поблагодарил младший персонал, врачей и ветеранов. Директор госпиталя Виктор Губан заявил, что медики будут делать все возможное, чтобы жизни и здоровью военнослужащих, сотрудников и ветеранов Росгвардии ничего не угрожало.
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