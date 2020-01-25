Танки, гаубицы и зенитки. Масштабные военные учения прошли под Наро-Фоминском
Танкисты отрабатывали стрельбу прямой наводкой и на ходу, в составе взвода и одиночно, а также другими подразделениями.
Стреляли военные по стационарным целям и подвижным мишеням. Дальность от четырехсот метров до двух километров. Танкисты с поставленными задачами справились.
«Слаженность экипажа в согласованности действий. Когда они друг друга понимают на уровне жестов», — отметил Илья Абанков, командир танкового взвода.
В учениях участвовали и артиллеристы. Без их прикрытия невозможны ни оборона, ни тем более наступление. Самоходные гаубицы из 152-миллиметровых орудий, способны обрушить свинцовый дождь на врага за 30 километров от его позиций. Но отстрелявшись, нужно тут же сменить локацию, дабы не уничтожили ответным огнем.
Колею после танков бороздили БМП-2, боевые машины пехоты. Они предназначены для прикрытия и десантирования пеших подраздели — мотострелков. Легкая, по сравнению с танками, и маневренная боевая машина вмещает семь человек десанта. Меткий огонь наводчика из 30-миллиметрового орудия, созданного тульскими оружейниками, уничтожает условного противника на дистанции до четырех километров.
Защищают живую силу и с воздуха. Ведь авиация условного противника способна нанести большие потери. Прикрытие неба — задача зенитно-ракетного полка и дивизионов частей. На учениях задействовали ракетный комплекс Тор-М2.
«Задача данного комплекса — прикрытие мотострелковых танковых подразделений от воздушного удара противников», — рассказал Закри Льянов, заместитель командира ЗРП.
Экипаж Тора может обнаружить и одновременно следить за 45 воздушными целями. Уничтожение их ведется по мере наибольшей угрозы для наземных подразделений. Среди них разведчики. Бойцы регулярно тренируются.
300-метровая тропа разведчика буквально напичкана различными препятствиями. Ежедневно на ней бойцы проводят по несколько часов, независимо от погоды и даже времени суток. Полученный опыт пригодится не только в бою, но и в мирное время.
Масштабные учения под Наро-Фоминском приурочены к празднику — дню рождения первой гвардейской танковой армии, который отмечается 30 января. Ее штаб расположен в Одинцовском городском округе. А в составе армии две именитые подмосковные дивизии — Кантемировская и Таманская, которые по своему боевому опыту попросту не имеют аналогов в сухопутных войсках страны.