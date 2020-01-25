Танки, гаубицы и зенитки. Масштабные военные учения прошли под Наро-Фоминском

Танкисты-кантемировцы прошли масштабные учения под Наро-Фоминском. Учебная обстановка была приближена к боевой.

Источник фото: телеканал «360»

Танкисты отрабатывали стрельбу прямой наводкой и на ходу, в составе взвода и одиночно, а также другими подразделениями.

Стреляли военные по стационарным целям и подвижным мишеням. Дальность от четырехсот метров до двух километров. Танкисты с поставленными задачами справились.

«Слаженность экипажа в согласованности действий. Когда они друг друга понимают на уровне жестов», — отметил Илья Абанков, командир танкового взвода.

В учениях участвовали и артиллеристы. Без их прикрытия невозможны ни оборона, ни тем более наступление. Самоходные гаубицы из 152-миллиметровых орудий, способны обрушить свинцовый дождь на врага за 30 километров от его позиций. Но отстрелявшись, нужно тут же сменить локацию, дабы не уничтожили ответным огнем.

Источник фото: телеканал «360»

Колею после танков бороздили БМП-2, боевые машины пехоты. Они предназначены для прикрытия и десантирования пеших подраздели — мотострелков. Легкая, по сравнению с танками, и маневренная боевая машина вмещает семь человек десанта. Меткий огонь наводчика из 30-миллиметрового орудия, созданного тульскими оружейниками, уничтожает условного противника на дистанции до четырех километров.

Защищают живую силу и с воздуха. Ведь авиация условного противника способна нанести большие потери. Прикрытие неба — задача зенитно-ракетного полка и дивизионов частей. На учениях задействовали ракетный комплекс Тор-М2.

«Задача данного комплекса — прикрытие мотострелковых танковых подразделений от воздушного удара противников», — рассказал Закри Льянов, заместитель командира ЗРП.

Источник фото: телеканал «360»

Экипаж Тора может обнаружить и одновременно следить за 45 воздушными целями. Уничтожение их ведется по мере наибольшей угрозы для наземных подразделений. Среди них разведчики. Бойцы регулярно тренируются.

300-метровая тропа разведчика буквально напичкана различными препятствиями. Ежедневно на ней бойцы проводят по несколько часов, независимо от погоды и даже времени суток. Полученный опыт пригодится не только в бою, но и в мирное время.

Масштабные учения под Наро-Фоминском приурочены к празднику — дню рождения первой гвардейской танковой армии, который отмечается 30 января. Ее штаб расположен в Одинцовском городском округе. А в составе армии две именитые подмосковные дивизии — Кантемировская и Таманская, которые по своему боевому опыту попросту не имеют аналогов в сухопутных войсках страны.