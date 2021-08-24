Управлять БМП и прыгнуть с парашютом в VR-очках. Военные тренажеры на АрМИ-2021 стали аттракционами для зрителей

В Подмосковье проходят Армейские международные игры. И пока военные заняты соревнованиями, болельщики используют их тренажеры для развлечения. Гости мероприятия могут научиться управлять БМП, прыгнуть с парашютом в vr-очках или взобраться по отвесной скале.

Источник фото: телеканал «360»

Гости парка «Патриот» в фан-зоне АрМИ-2021 могут почувствовать себя настоящими военными. Самым смелым предоставят возможность прыгнуть с парашютом. Не по-настоящему, конечно, а с помощью vr-тренажера. Он полностью имитирует настоящий полет: положение корпуса, управление стропами, можно даже выбрать погодные условия и направление ветра. Инструкторы подскажут, как правильно себя вести в любой внештатной ситуации.

Источник фото: телеканал «360»

«На настоящем прыжке никто не подскажет, предоставлен сам себе, а здесь будет знать, что делать при каком порыве ветра, потоке воздуха или при приземлении», — пояснил Роман Иголкин, заместитель коменданта «Клуба болельщиков ВДВ».

Пока военные соревнуются в Армейских международных играх, болельщики могут не только следить за ходом соревнований, но и поучаствовать в конкурсах. К примеру, в стрельбе на меткость. А еще научиться приемам военного рукопашного боя и самбо или на скорость взобраться по отвесной скале.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь отрабатываются действия, которые предназначены для военнослужащих, необходимые для горной местности», — отметил Роман Леонтьев, преподаватель кафедры горной и специальной подготовки.

Всего для болельщиков Армейских международных игр подготовили 50 тематических зон, мастер-классов и тренажерных комплексов. Участвовать можно всей семьей. К примеру, тренажер боевой машины пехоты привлек внимание детей. А показательные выступления кинологов собрали больше всего зрителей. Хвостатые помощники военных не оставили никого равнодушным.

Источник фото: телеканал «360»

«Собаки работают по разным службам: минно-розыскная, поисково-спасательная, караульная, охранная. Это незаменимые наши помощники в армии», — рассказал Сергей Волошин, командир отделения взвода дрессировки служебных собак.

Фан-зона будет открыта для гостей в период Армейских международных игр. Посетить клуб болельщиков можно до 4 сентября включительно.