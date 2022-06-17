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    17 июня 2022, 17:58

    Военные сборы для юнармейцев Подмосковья пройдут в центре «Авангард»

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Пятидневные военные сборы для подмосковных юнармейцев начнутся 19 июня. Они пройдут в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Участие в них примут 600 человек.

    Военные сборы для юнармейцев Подмосковья пройдут в центре «Авангард»

    Юнармецы пройдут военную подготовку при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Дети от 12 до 17 лет изучат пять военно-учетных специальностей под руководством 110 инструкторов, педагогов и вожатых.

    Всего в сборах примут участие пять рот: «Сухопутные войска», «Воздушно-космические силы», «Военно-Морской флот», «Воздушно-десантные войска», «Ракетные войска стратегического назначения». После прохождения учений курсанты получат сертификаты.