Подмосковье 23 мая 2023, 08:29 Военные оркестры выступили в парке «Патриот» в Одинцове

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Седьмой сезон программы «Военные оркестры в парках» стартовал около главного храма вооруженных сил в Одинцове. В парке «Патриот» выступили три музыкальных коллектива.

На Соборной площади перед храмом выступил Военный образцовый оркестр Почетного караула, а на Аллее Героев — военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Также свою программу показал оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени Халилова.

«Все эти три коллектива — постоянные участники фестиваля „Спасская башня“ (международный военно-музыкальный фестиваль — прим. ред.). Все они радуют вас. Воспитанники суворовского училища создают удивительную обстановку и на фестивале, и в программе „Военные оркестры в парках“», — отметил музыкальный руководитель международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» Тимофей Маякин.

Военные оркестры будут выступать в садах, скверах и парках Московской области и Москвы в течение всего летнего сезона. Узнать о предстоящих выступлениях можно на сайте музыкального проекта «Спасская башня».

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