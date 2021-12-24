Военные исполнили мечту семилетнего мальчика, прокатив его на Т-90 в Подмосковье. Фото

Мечта семилетнего Егора Фоменко из Воронежской области исполнилась на подмосковном полигоне Алабино. Школьника прокатили на танке Т-90, в котором он занял место командира.

Мальчик рассказал о своей мечте президенту РФ Владимиру Путину в рамках всероссийской акции «Елка желаний», сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«На военном полигоне Алабино ЗВО юного танкиста встретил командующий гвардейской танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель. <…> Командующий рассказал о тактико-технических характеристиках боевой машины и экипировке современного танкиста», — уточнили в ведомстве.

Семилетнему ребенку предложили занять место командира Т-90. Под началом школьника, Кисель лично прокатил его по трассе танкового биатлона. Затем Егора познакомили с вооружением и военной техникой Таманской мотострелковой дивизии. В ней были представлены основные образцы военной техники, стоящей на вооружении ЗВО. После этого мальчику показали штатную стрельбу из вооружения танков Т-72Б3.

Экскурсия по полигону Алабино завершилась чаепитием с командованием танковой армии, где Егору вручили сладкий подарок от Деда Мороза, макет танка и танковый шлемофон. Школьник поблагодари военных за исполнение мечты.