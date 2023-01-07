Подмосковье 07 января 2023, 18:27 Военные исполнили мечту маленьких братьев из Долгопрудного в рамках акции «Елка желаний» Минобороны показало видео экскурсии для братьев из Долгопрудного в рамках «Елки желаний»

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Новогоднюю мечту братьев Ромы и Димы из Долгопрудного исполнило командование 4-й дивизии ПВО 1-й армии ПВО-ПРО ВКС России в рамках акции «Елка желаний». Мальчики хотели увидеть российский зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь-С1». Для детей провели интересную экскурсию, сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что мальчикам особенно понравилась ракетная установка на боевой машине. Но больше все запомнилась не она, а радиолокационный модуль, рассказали мальчики. Дима и Рома сами смогли попробовать установить координаты летательного средства.

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Роме девять лет, но он уже решил, кем станет, когда вырастет. Он хочет пойти по стопам отца и служить в армии.

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«Я хочу стать таким же, как папа, когда вырасту. И в будущем тоже буду защищать нашу Родину, как он. Буду военным», — сказал школьник.

В конце экскурсии мальчикам подарили подарки.