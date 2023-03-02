02 марта 2023, 11:00
Военнослужащий из Одинцова получил квартиру по сертификату от губернатора Андрея Воробьева
Военнослужащий Александр из Одинцова получил новую двухкомнатную квартиру. Это стало возможным благодаря жилищному сертификату, который ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Александр служит в части ВДВ, он награжден орденом Мужества за участие в боевых действиях. Военнослужащему помогли оформить документы на право собственности.
Реклама
«В этом микрорайоне все для комфортной жизни, мне кажется, есть: дворовые территории, детские сады, школы. Пусть этот символичный момент — вручение ключей и передача квартиры — будет импульсом для развития с точки зрения создания своей семьи», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Площадь квартиры — 62 квадратных метра. Для комфортного проживания сделан косметический ремонт и подключен интернет. Есть панорамные окна, раздельный санузел, мебель и бытовая техника.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Реклама
Реклама