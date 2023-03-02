Подмосковье 02 марта 2023, 11:00 Военнослужащий из Одинцова получил квартиру по сертификату от губернатора Андрея Воробьева

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Военнослужащий Александр из Одинцова получил новую двухкомнатную квартиру. Это стало возможным благодаря жилищному сертификату, который ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Александр служит в части ВДВ, он награжден орденом Мужества за участие в боевых действиях. Военнослужащему помогли оформить документы на право собственности.

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«В этом микрорайоне все для комфортной жизни, мне кажется, есть: дворовые территории, детские сады, школы. Пусть этот символичный момент — вручение ключей и передача квартиры — будет импульсом для развития с точки зрения создания своей семьи», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Площадь квартиры — 62 квадратных метра. Для комфортного проживания сделан косметический ремонт и подключен интернет. Есть панорамные окна, раздельный санузел, мебель и бытовая техника.

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