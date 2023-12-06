Подмосковье 06 декабря 2023, 12:44 Военнослужащие Именного полка Подмосковья получат единовременные выплаты до конца декабря Главное управление региональной безопасности Московской области

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Более 8,5 тысячи жителей Подмосковья, отправившихся в зону СВО в рамках частичной мобилизации, получили по 405 тысяч рублей с 28 апреля 2023 года. Все выплаты военнослужащим осуществляются согласно нормам и в порядке очередности.

Также военнослужащим положена федеральная единовременная выплата. Ее размер составляет 195 тысяч рублей.

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Военные, зачисленные в Именной полк через комиссариаты Московской области или пункты отбора на службу по контракту, получат дополнительно по 400 тысяч рублей. Таким образом, единовременная выплата бойцам Именного полка составит один миллион рублей. Она будет начислена до конца декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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