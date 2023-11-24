Подмосковье 24 ноября 2023, 17:40 Военнослужащего из Химок наградили медалью Суворова по указу президента Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Участника специальной военной операции из городского округа Химки отметили государственной наградой — медалью Суворова. Младший сержант исполняет обязанности командира орудия. Он был представлен к награде указом президента России Владимира Путина.

Житель Химок с детства интересовался военным делом. Как только начали набирать добровольцев, сразу проявил желание принять участие в специальной военной операции. Несколько единиц бронированной техники и диверсионно-террористическая группа были уничтожены под его руководством. Таким образом, наступление противника было остановлено.

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«Было наступление противника, артиллерийская разведка доложила цель, мы мгновенно отработали по ним и уничтожили, тем самым прекратив наступление украинских сил. В зоне специальной военной операции самое главное — взаимопонимание в расчете, чтобы каждый выполнял поставленную задачу правильно», — рассказал военный.

Он подчеркнул, что после участия в спецоперации в его жизни многое изменилось.

«Стал на жизнь смотреть с другой стороны. Добровольцам, которые идут на специальную военную операцию, я бы посоветовал ничего не бояться. Новеньким все покажут, расскажут, научат, никто в беде не бросит. Все там под нашим контролем. Победа будет за нами», — поделился военнослужащий.

Отметим, по поручению губернатора Андрея Воробьева в Химках продолжает работу Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей. Специалисты центра решили более 700 вопросов, а также приняли участие в сборе и отправке более 150 тонн гуманитарного груза в зону специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками СВО. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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