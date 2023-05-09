Подмосковье 09 мая 2023, 14:42 Ветеран ВОВ из Егорьевска рассказал о прожитых годах войны Юлия Андросова

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Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ефимович Маркин из Егорьевска поделился воспоминаниями о годах боевых сражений на территории СССР. В юном возрасте он трудился в колхозе на благо советских солдат.

Алексей Ефимович родился шестым ребенком в семье. Отец мальчика Ефим Иванович участвовал в Первой мировой войне, служил в Егорьевском полку в звании фельдфебеля. В силу возраста глава семейства не был призван в войска во времена Великой Отечественной войны. В 1944 году Ефим Иванович скончался.

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«Военное время было очень тяжелым. В 1942 году я работал сначала на колхозной лошади. Мы возили дрова и бревна. А затем я работал счетоводом в соседнем колхозе деревни Чадлево. В конце 1944 года поступил на торфяные разработки. Там окончил курсы и стал трудиться трактористом до конца войны», — рассказал ветеран.

После окончания войны Маркин работал на опытном стекольном заводе в Лыткарине. Через некоторое время Алексей был призван в армию, где окончил школу младших авиационных специалистов. Демобилизовавшись, молодой человек вернулся в Егорьевск и устроился на работу в местный радиоузел. Этой сфере Алексей Ефимович посвятил более 35 лет жизни.

«Когда я учился, моим девизом была цитата Карла Маркса: „В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам“. У меня во всех моих конспектах были эти слова в качестве эпиграфа. Поэтому я желаю нашей молодежи учиться, учиться и еще раз учиться. И, конечно, надо защищать нашу Родину», — отметил ветеран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы участников ВОВ и жителей региона.

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