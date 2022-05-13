Военное детство: жительница Волоколамского округа поделилась воспоминаниями о ВОВ

Жительница Волоколамского округа поделилась воспоминаниями о своем раннем детстве, на которое пришлись годы Великой Отечественной. Ей было всего четыре, когда началась война. Тогда Галина Веселова жила в селе под Тулой. Сегодня ей 85, но в памяти до сих пор те страшные моменты, которые пришлось пережить.

«В нашем селе, правда, немец не дошел до нашего села, у нас были финны, но финны были злее, чем немцы», — вспоминает жительница Волоколамского округа Галина Веселова.

Источник фото: телеканал «360»

Галина Алексеевна вспоминает, как мама работала в поле. А во время обстрелов и бомбежек прятались всей семьей в бомбоубежище. Когда пришла долгожданная Победа — ликовало все село.

«Стучат в окно -ой, радость-то какая! Война закончилась! Мать нас взяла, обняла со слезами — и плакать», — делится Галина Веселова.

Отец Галины ушел на фронт в 42-м году. А годом позже погиб в боях подо Ржевом. Последнее, короткое его письмо она помнит дословно.

«Идем в бой. Но не знаю, жив буду или нет. Береги девчонок», — написал папа Галины.

Галина Веселова уверена, что эту память нужно беречь и передавать другим поколениям.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы семью ветеранов Великой Отечественной войны 9 Мая.