Подмосковье 15 мая 2023, 02:27 Военно-спортивные игры «Юнармейские старты» прошли в Воскресенске

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Военно-спортивные соревнования «Юнармейские старты» состоялись в Воскресенске. В мероприятии участвовали 20 команд-представителей патриотических клубов, молодежных центров и школ из 18 городских округов. Ребят поприветствовал глава муниципалитета Алексей Малкин.

«Гордитесь тем делом, которым занимаетесь. У вас прекрасные опытные наставники, многие из них прошли горячие точки. Уверен, что многие из вас захотят продолжить службу в вооруженных силах, кто-то захочет стать офицерами, потому что есть такая профессия — родину защищать», — отметил Малкин.

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Перед началом игр участники почтили память основателя «Юнармейских стартов» Николая Хохлова минутой молчания.

После торжественного построения спортсмены отправились на точку старта. Команды получили персональный маршрутный лист, для участников подготовили шесть этапов — «Огневой рубеж», «Горный спецназ», «Тропа Воина» и другие. «Юнармейские старты» являются командной игрой, и результат во многом зависит от взаимовыручки и сплоченности. Воскресенский «Аквариум» — один из опытнейших коллективов, спортсмены неоднократно становились призерами.

«Мы все на равных, устав один. Может быть, у нас плюс в том, что мы здесь не в первый раз. Я надеюсь, у нас все получится», — поделился капитан команды Сергей Юдочкин.

По итогам мероприятий первое место завоевали ребята из воскресенской команды «Сокол — лицей имени Стрельцова», серебро досталось «Кадетам — лицей № 1» из Ступина, бронзу выиграл подольский коллектив «Витязь — Быково». Призеры соревнований получили подарки от спонсоров игр.

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