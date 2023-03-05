Подмосковье 05 марта 2023, 14:27 Военно-спортивные игры для девушек прошли в Воскресенске

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Ежегодно перед 8 Марта в Воскресенске проходят военно-спортивные игры «Девушки в погонах». В соревнованиях принимают участие лучшие представительницы патриотических организаций со всего Подмосковья и соседних регионов.

В этом году продемонстрировать военную подготовку и волю к победе приехали более 20 команд. На торжественном открытии почтили память организатора игр и одного из основателей воскресенского клуба «Воин» Николая Хохлова.

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«На самом деле, сейчас такое время, что военной патриотикой занимаются в основном девочки. Поэтому Николай Юрьевич придумал такую игру, в которой участвуют только девочки», — уточнил начальник штаба местного отделения «Юнармии» Андрей Соколов.

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Честь Воскресенска на соревнованиях отстаивали участницы военно-патриотического клуба «Воин». Поддержать девушек и пожелать им победы приехал лично временно исполняющий полномочия главы городского округа Алексей Малкин.

У каждой команды был свой маршрутный лист с контрольными точками. Одним из самых зрелищных испытаний стал строевой смотр.

«Движение в движении, движение на месте, команды командира. Также смотрят на выполнение команд, которые подает командир, и доклад у командира», — рассказал инструктор военно-спортивной игры «Девушки в погонах» Виктор Сергеев.

Главное на играх — это командный дух и желание покорить новый для себя рубеж. Победить, конечно, хотелось всем, но специальный приз «За волю к победе» забрала команда «Миротворец» из Покрова Владимирской области.

В тройку призеров вошли: команда «Варяг — Z» из Подольска, военно-патриотический центр «Армеец» из Протвина и военно-патриотический клуб «Воин» из Восресенска.

Ранее военнослужащие Кантемировской дивизии получили награды от губернатора Андрея Воробьева. Он вручил ордена Мужества, медали Жукова и «За отвагу».

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