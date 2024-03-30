Подмосковье 30 марта 2024, 12:48 Военно-спортивную эстафету «Готов к защите Отечества» провели в Домодедове Администрация Домодедово г.о.

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Военно-спортивная эстафета «Готов к защите Отечества» прошла в Домодедове. В соревнованиях приняли участие команды из учебных заведений городского округа.

Участники прошли через 10 этапов, включая различные испытания от силовой подготовки до шифровки. Время на прохождение всех этапов составляло не более двух часов. Каждая команда продемонстрировала высокий уровень подготовки и профессионализма.

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После завершения соревнований призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда филиала РГГУ «Азимут», второе место досталось Домодедовской школе № 1 «На страже небес», а третье — команде Белостолбовской школы «Мотострелки».

«Поздравляем команды с отличными результатами!» — подчеркнули в администрации городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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