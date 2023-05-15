Подмосковье 15 мая 2023, 12:30 Военно-спортивная игра «Зарница» прошла в Солнечногорске

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Военно-спортивную игру «Зарница» вновь начали проводить в Солнечногорске 13 лет назад. Соревнования проходят на базе школы «Солнечная». В этот раз участие в них приняли четыре команды, в составе которых были ученики с 1-го по 9-й класс.

Участники разделились на четыре команды — желтую, красную, зеленую и черную. В каждой было по 75 человек.

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Ребята прошли несколько этапов состязания. Они включали теорию и практику оказания первой медицинской помощи, полосу препятствий, спортивные соревнования, установку походных палаток и стрельбу из автомата по мишеням.

Команда зеленых одержала победу, показав отличные результаты на всех этапах.

По словам заместителя главы администрации городского округа Солнечногорска Николая Минаева, в этом году «Зарницу» приурочили к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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