Подмосковье 29 марта 2023, 16:37 Военно-спортивная игра «Девушки в погонах» прошла в Ногинске

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Военно-спортивная игра «Девушки в погонах» прошла на базе Центра допризывной подготовки молодежи в Ногинске. Подобные соревнования для девушек-кадетов организовали в Богородском округе впервые.

Участие в военно-спортивной игре приняли 26 команд, в составе которых ученицы из всех кадетских учреждений Подмосковья.

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«У нас в округе одни из первых в Московской области мы сформировали кадетские классы. Тут есть и кадетский корпус. Для всех, кто прошел кадетскую школу, <…> это закалка на всю жизнь», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Девушки прошли семь испытаний, среди которых — стрельба из винтовки, вязание узлов, оказание первой помощи, сборка и разборка автомата, выполнение комплексного силового упражнения, надевание общевойскового защитного комплекта и противогаза. Также они проверили свои знания на исторической викторине.

Соревнования в Ногинске стали заключительным этапом конкурса «Кадет года», посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Итоги конкурса подведут в Реутове в преддверии 9 Мая.

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