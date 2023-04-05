Подмосковье 05 апреля 2023, 13:53 Военно-полевая игра «Стратегия победы» прошла в Солнечногорске

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Военно-полевая игра «Стратегия победы» прошла в Солнечногорске. Участвовали 17 сборных команд образовательных учреждений, военно-патриотических объединений и движений округа.

Открытие военно-полевой игры началось с минуты молчания в память о погибших в военных конфликтах защитниках страны. Участники соревнований прошли несколько испытаний: конкурс на знание воинских званий Российской Федерации, задания из области альпинистской подготовки, метание гранаты, стрельба из пневматической винтовки, взятие высоты, преодоление препятствий, разминирование участка местности, а также переноска раненного на носилках и ящика с боеприпасами.

«Из года в год молодежный центр „Подсолнух“ проверяет на прочность и выносливость юных патриотов Солнечногорья. Команды школьников, юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов городского округа Солнечногорск показывают достойные результаты», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ребята соревновались в двух возрастных категориях: от девяти до 13 лет и от 14 до 17 лет.

В младшей возрастной категории 1-е место заняла гимназия № 6 имени дважды Героя Советского Союза Драгунского, 2-е место — лицей № 1 имени Блока, 3-е место — юнармейский отряд имени генерал-полковника Стрельникова из школы № 5.

В старшей возрастной категории 1-е место выиграл юнармейский отряд имени генерал-полковника Стрельникова из школы № 5, 2-е место — лицей № 7, 3-е место — Обуховская школа.

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